Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Super Napoli, nove colpi messi a segno da ADL"

vedi letture

"Signora Mia": è dedicata aDusan Vlahovic, ancora decisivo, l'apertura della Gazzetta dello Sport: l'attaccante entra e segna il gol che stende il Genoa, confermandosi trascinatore. Altro che addio: il serbo sembra sempre più centrale nel progetto bianconero. Nel frattempo, il club lavora sul mercato: Kolo Muani si allontana, mentre cresce l’interesse per Openda e Zhegrova.

Spazio anche al Napoli sulla prima della rosea. Con l’arrivo di Rasmus Højlund, sono nove i colpi messi a segno dal club di De Laurentiis in questa sessione. Antonio Conte può ora contare su una rosa profonda e competitiva, capace di reggere il doppio impegno tra campionato e Champions League. Un “super Napoli” che si candida a protagonista assoluto della stagione.

Sull'Inter – “Che botta”. Clamoroso ribaltone a San Siro: l’Udinese sorprende e piega l’Inter. Chivu, amareggiato, ammette: “Siamo un cantiere aperto”.