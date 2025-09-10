Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Tentazione Hojlund: deve fare Lukaku già a Firenze"

Mancano tre giorni e il primo derby d'Italia della stagione andrà in scena. Sarà Juventus-Inter, in programma dunque all'Allianz Stadium, e tra le fila di Igor Tudor c'è un giocatore in particolare a scalpitare. Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese arrivato in estate da parametro zero dal Lilla: "Sogno un gol all'Inter", il titolo riposto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, con riferimento all'intervista concessa dal calciatore.

Si parla anche della squadra di Antonio Conte sulla prima della rosea di oggi, col quotidiano che scrive: "Tentazione Hojlund: Napoli gli chiede di fare Lukaku già a Firenze".