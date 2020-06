Gazzetta - Manolas torna titolare, a centrocampo Lobotka fa rifiatare Demme

Torna Manolas dal primo minuto, secondo il grafico formazioni proposto dalla Gazzetta dello Sport. Il greco dovrebbe far coppia con Maksimovic, permettendo a Gattuso di non rischiare Koulibaly diffidato. Out anche Demme e quindi spazio da titolare per Lobotka a centrocampo mentre in attacco può tornare titolare Mertens con Politano ed Insigne.