Tuttosport: "Antonio, cosa dici? Conte-Allegri, nuovo scontro"
"Juve, i 3 colpi da non fallire". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. Il club bianconero non ha formalizzato alcuna trattativa per regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti, chiudendo il mercato con gli ingressi di Holm e Boga. Una sessione incompleta a giudizio del quotidiano, che tuttavia mette la Juventus di fronte a nuovi scenari utili per compensare.
La Vecchia Signora adesso dovrà lavorare sul rinnovo di Kenan Yildiz ma anche di McKennie, che si è ripreso un posto di rilievo all'interno dello scacchiere bianconero. La Juve tuttavia penserà anche al prolungamento del tecnico Luciano Spalletti, che al termine dell'ultima giornata ha riportato i bianconeri al quarto posto e in piena in zona Champions League. "Antonio, cosa dici? Conte-Allegri, nuovo scontro" si legge di spalla.
