Genoa, il report di oggi: quattro a parte ed un nuovo infortunio, domani gli esami

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Ultimissime Genoa, il report dell'allenamento verso la sfida contro il Napoli

Testa già all’esordio in campionato con il Napoli, dopo la pratica archiviata in Coppa Italia Frecciarossa, scrive quest'oggi il Genoa sul suo sito web per fare il punto sulla giornata di oggi agli ordini di Daniele De Rossi. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club rossoblù:

"DDR e lo staff hanno radunato i giocatori per compiere un giro di valutazioni a botta ancora calda e per il prosieguo della preparazione incanalata su un doppio binario a seconda delle rispettive esigenze. Palestra, massaggi e lavori defaticanti per alcuni, allenamento ordinario per altri sottoposti a potenziamento, addestramenti e partitine a campo ridotto. Iter personalizzato per i convalescenti Meichtry, Nuredini, Traorè e Venturino. Nei prossimi giorni Havel verrà sottoposto a esami strumentali per appurare l’entità del fastidio accusato nella sfida di ieri".