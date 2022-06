Germania-Italia, le formazioni ufficiali: Politano torna titolare

Sono ufficiali le formazioni di Germania-Italia, sfida delle 20.45 al Borussia Park di Moenchengladbach, valida per il gruppo C della Lega A di Nations League.

Sono ufficiali le formazioni di Germania-Italia, sfida delle 20.45 al Borussia Park di Moenchengladbach, valida per il gruppo C della Lega A di Nations League. Mancini nella rifinitura aveva provato il 3-4-3, ma alla fine ha preferito la via "vecchia" con Donnarumma in porta, difesa a quattro per Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. A centrocampo Cristante vertice basso con Frattesi e Barella. Politano, Raspadori e Gnonto davanti. La Germania è quella annunciata, con Raum al posto di Hendrichs sulla sinistra e Werner preferito ad Havertz da centravanti.

Germania (4-2-3-1) Neuer; Klostermann, Sule, Rüdiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Hofmann, Muller, Sané; Werner. CT: Flick

Italia (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. CT Mancini.