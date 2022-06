Germania-Italia, ultime di formazione: Politano ancora titolare nel tridente

"Italia, processo di crescita accelerato: anche Mancini è sorpreso" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Italia, processo di crescita accelerato: anche Mancini è sorpreso" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Gli Azzurri scenderanno in campo per affrontare la Germania in Nations League. Mancini pronto a riproporre Politano e Gnonto in attacco con Raspadori punta centrale. "Al di là del risultato, resta l’impressione di una Nazionale che ha saputo ribadire il proprio senso di appartenenza, dopo che lo stesso presidente Gravina aveva lanciato un allarme in tal senso proprio a Bologna. Un processo accelerato che ha colto positivamente di sorpresa lo stesso Mancini, contento di essere tornato a costruire calcio, dopo lo shock mondiale" scrive il quotidiano.