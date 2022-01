Ghoulam fa 206 in azzurro: raggiunto Crippa nella top 40 della storia del Napoli

Faouzi Ghoulam ieri ha raggiunto le 206 presenze in maglia azzurra. Il terzino del Napoli, che s'è confermato su buoni livelli dopo la prova di Torino, ha così raggiunto Crippa e Posio entrando nella top 40 della storia del Napoli per gare in azzurro. Il prossimo obiettivo è raggiungere Allan a quota 212 al 38esimo posto.