TuttoNapoli.net Giallo per Kim Minjae al minuto 39 di Bologna-Napoli per un'entrata in ritardo su su Dominguez. Il coreano, già graziato da Marcenaro qualche minuto prima, era diffidato e pertanto salterà l'ultima di campionato contro la Sampdoria.