Gilmour, che professionista! KK: weekend a Castel Volturno per recuperare dall'infortunio

vedi letture

Il Napoli ha diversi infortunati ancora. Tra questi anche Billy Gilmour, il cui rientro sarà fondamentale in un momento di forte emergenza a centrocampo dopo i k.o. di De Bruyne prima e Anguissa poi. Lo scozzese, comunque, sta lavorando tantissimo per rientrare quanto prima. E l'ha fatto anche nel weekend.

A riferirlo sono i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Sì, Billy Gilmour ha fatto gli straordinari per recuperare dall'infortunio. A dispetto dei due giorni di riposo concessi ai calciatori, lui si è presentato sia sabato che domenica in campo a Castel Volturno per bruciare le tappe".