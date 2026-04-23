Goleada Napoli contro la Cremonese: i pronostici di Cruciani, Sabatini e Zazzaroni

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In questo finale di stagione l’obiettivo degli azzurri è blindare un piazzamento utile per la prossima Champions League

Il Napoli è chiamato a reagire dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio. In questo finale di stagione l’obiettivo degli azzurri è blindare un piazzamento utile per la prossima Champions League, possibilmente conservando il secondo posto. Di fronte ci sarà una Cremonese pienamente coinvolta nella corsa salvezza e attualmente terzultima in classifica, a pari punti con il Lecce. Due squadre con obiettivi opposti, ma accomunate dalla stessa necessità: conquistare punti. Allo stadio Diego Armando Maradona, la formazione di Antonio Conte non può permettersi ulteriori passi falsi, mentre quella guidata da Marco Giampaolo sa bene che ogni risultato positivo, in questa fase, può risultare decisivo per restare in Serie A.

Come finisce Napoli-Cremonese? I pronostici di Cruciani, Sabatini e Zazzaroni

Nel corso del podcast Numer1, Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni si sono espressi sul match in programma domani sera alle ore 20:45. Il direttore del Corriere dello Sport ha previsto un netto successo azzurro: “Il Napoli vince 3-0 e segna Alisson Santos”. Anche Sandro Sabatini immagina una vittoria dei partenopei: “Napoli-Cremonese finisce 2-0 e per me torna al gol Hojlund”. Ancora più largo il pronostico di Giuseppe Cruciani, che ha dichiarato: “Il Napoli batte 4-0 la Cremonese e segna Hojlund”.