Grave lutto per Liverani: è morta la moglie Federica, il cordoglio del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Cagliari Fabio Liverani nelle scorse ore è stato colpito da un gravissimo lutto: è infatti morta la moglie Federica. A darne notizia, tramite le condoglianze espresse via social, è stato il Lecce, società che il tecnico romano ha allenato portandola dalla Serie C al ritorno in A.

"L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre" è il tweet comparso del club salentino che ha dato il via a tanti altri messaggi di condoglianze scritti da società e tifosi.

La redazione di Tuttonapoli si unisce ai messaggi di cordoglio e esprime a Fabio Liverani e ai figli Mattia e Lucrezia le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita.