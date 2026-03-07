Guardiola cita De Bruyne: "Lo volevo vicino all'area", il paragone con Cherki

vedi letture

Pep Guardiola elogia Cherki e cita Kevin De Bruyne, oggi al Napoli, come modello da seguire per incidere vicino all'area avversaria

Pep Guardiola cita ancora una volta Kevin De Bruyne. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Newcastle con parole di grande entusiasmo per Rayan Cherki: "Le sue statistiche e il suo impatto sono enormi", ha dichiarato l'allenatore catalano, sottolineando anche la maturità caratteriale del ragazzo. La sua apertura ai consigli e la costante voglia di migliorare sono qualità che, a quanto pare, hanno sorpreso persino lui.

Ma è il passaggio successivo che fa drizzare le orecchie ai tifosi azzurri. Parlando del principale margine di crescita di Cherki, ovvero la capacità di incidere maggiormente nelle zone calde vicino all'area avversaria, Guardiola ha tirato in ballo Kevin De Bruyne, che ha allenato per tante stagioni prima che si trasferisse al Napoli. "Quando Kevin giocava con noi, lo volevo vicino all'area", ha ricordato il manager del City, tracciando un parallelismo diretto tra il centrocampista belga e il giovane francese. Una citazione che sa di omaggio a un giocatore che ha scritto la storia del club inglese per un decennio, e che oggi, Guardiola indica come modello da seguire come modello da seguire per incidere vicino all'area avversaria.