Foto Troppa aura in una foto: lo scatto che fa sognare i tifosi

De Bruyne, McTominay e Di Lorenzo immortalati insieme a bordo campo prima di Napoli-Torino. Tre simboli del progetto azzurro che fanno sognare i tifosi: quando saranno tutti al 100%, il Napoli potrà puntare davvero in alto.

De Bruyne, McTominay e Di Lorenzo insieme a bordo campo: la foto che fa sognare i tifosi del Napoli

Tre protagonisti assoluti della stagione azzurra si godono il pre-partita fianco a fianco: uno scatto che vale più di mille parole sul futuro del Napoli. Una foto, tre campioni, un'aura. Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Giovanni Di Lorenzo si sono ritrovati insieme a bordo campo prima del fischio d'inizio di Napoli-Torino, regalando ai tifosi azzurri un'immagine carica di significato. Il capitano, l'MVP della scorsa stagione e la stella di fama mondiale appena rientrata dall'infortunio: in un solo scatto, tutto ciò che il Napoli rappresenta e tutto ciò che ancora può diventare.

Napoli, il ritorno di De Bruyne e il recupero di McTominay: quando la squadra di Conte sarà al completo

Il belga sta tornando a pieno regime dopo l'infortunio, mentre lo scozzese è ancora in fase di recupero: quando saranno entrambi disponibili, il Napoli cambierà volto. Il futuro del Napoli passa da quei tre volti. De Bruyne sta ritrovando la migliore condizione dopo lo stop forzato, McTominay lavora a Castel Volturno per tornare il prima possibile in gruppo, e Di Lorenzo guiderà la squadra con la fascia al braccio. Quando il belga sarà finalmente a pieno regime e lo scozzese rientrerà in campo, Conte avrà a disposizione una squadra di un livello potenzialmente superiore a quello già espresso fino ad ora.

Napoli scudetto 2025-26: con Di Lorenzo, De Bruyne e McTominay al 100% è corsa a due col Milan

Il trio simbolo del progetto Conte rappresenta la vera arma in più degli azzurri nella volata finale per la Champions: la squadra più forte deve ancora esprimersi del tutto. Il Napoli che si vede in questo momento non è ancora il Napoli completo. E questo, paradossalmente, è la notizia più entusiasmante per i tifosi azzurri. Con la squadra già a -1 dal Milan pur senza i suoi uomini chiave al massimo della forma, l'arrivo a pieno regime di De Bruyne, McTominay ed il rientro di Di Lorenzo potrebbero rivelarsi l'arma decisiva nella volata champions. Quell'immagine a bordo campo non è solo una foto: è una promessa.