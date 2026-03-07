Napoli imbattuto in casa nelle prime 13 gare di Serie A: record che mancava dal 2018-19

Il Napoli stabilisce un record casalingo che mancava dal 2018-19, rimanendo imbattuto nelle prime 13 gare interne di Serie A. Gli azzurri di Conte tornano anche a vincere due partite consecutive nel 2026.

Gli azzurri raggiungono un traguardo storico al Maradona: nove vittorie e quattro pareggi nei match casalinghi stagionali, eguagliando il record della stagione di Sarri (10 vinte e 3 pareggiate in quella occasione). Il Napoli entra nella storia della propria stagione stabilendo un primato che mancava da sei anni: con il successo sul Torino, gli azzurri restano imbattuti nelle prime 13 gare casalinghe di Serie A, con un bilancio di 9 vittorie e 4 pareggi. L'ultima volta che il Napoli aveva mantenuto l'imbattibilità interna per tutta la prima metà del calendario casalingo risaliva al 2018-19, stagione in cui collezionò 10 vittorie e 3 pareggi tra le mura amiche.

Napoli, due vittorie consecutive in Serie A nel 2026: solo la seconda volta nel 2026

Dopo i successi contro Fiorentina e Genoa tra gennaio e febbraio, gli azzurri tornano a centrare un filotto positivo: segnale di continuità ritrovata per la squadra di Conte. La vittoria contro il Torino regala al Napoli anche un altro dato significativo: è solo la seconda volta nel 2026 che la squadra di Antonio Conte riesce a conquistare due successi consecutivi in Serie A. Il primo filotto era arrivato tra fine gennaio e inizio febbraio, con le vittorie su Fiorentina e Genoa. Un segnale di continuità importante per un gruppo che punta a restare in corsa per il titolo fino alla fine.

Statistiche Napoli Serie A 2024-25: i numeri da record che alimentano il sogno scudetto

I dati stagionali degli azzurri parlano chiaro: il Maradona si conferma una fortezza e la squadra cresce in solidità e continuità nelle fasi decisive del campionato. I numeri del Napoli in questa Serie A raccontano una squadra in grande spolvero, specialmente tra le mura amiche. Il Maradona si conferma una vera e propria fortezza, con i tifosi azzurri che possono guardare con crescente fiducia alle ultime settimane di campionato. Con il Milan nel mirino e un calendario favorevole, le statistiche supportano le ambizioni di Conte: la corsa alla Champions League è più viva che mai.