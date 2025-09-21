Hasa subito decisivo in Serie B, ma con l'Avellino fa un passo indietro

Era iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Serie B di Luis Hasa, talento di proprietà del Napoli in prestito alla Carrarese. Sabato scorso il giovane centrocampista aveva fatto il suo esordio ufficiale sul campo del Catanzaro, contribuendo in maniera determinante all’1-1 finale. Al minuto 64, infatti, Hasa aveva confezionato un assist perfetto dalla trequarti, un lancio millimetrico che ha messo Illanes a tu per tu con il portiere, favorendo il gol del pareggio.

Ma Hasa non si è ripetuto con l'Avellino nel match perso in casa dalla sua squadra 3-4. Per il giocatore di proprietà del Napoli gara da titolare e sostituzione dopo un'ora. Partita in cui non ha lasciato il segno. Voto 5,5 nelle pagelle di Tmw: "Inizio molto incoraggiante, con qualche dribbling di qualità e la costante presenza nella metà campo avversaria. Ha il demerito di calare troppo presto".