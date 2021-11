Hellas Verona, seduta tattica a tre giorni dal Napoli: il report dell'allenamento

L'Hellas Verona continua la sua preparazione alla sfida di domenica prossima contro il Napoli. Di seguito il report dell'allenamento odierno: "Nuova seduta di allenamento settimanale per Veloso e compagni, che nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 novembre, si sono ritrovati allo Sporting Center 'Paradiso' per proseguire la preparazione al match di domenica 7 novembre (ore 18), contro il Napoli, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Queste le attività svolte stamane dalla squadra di mister Tudor: attivazione tecnica, esercitazione tattica, partita a tema e partita a campo ridotto.Domani, venerdì 5 novembre, è prevista - in mattinata - una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse".