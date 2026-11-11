Tuttonapoli Hojlund sotto accusa, ma i numeri sono eloquenti: il problema è il gioco di Allegri

Hojlund fatica ad incidere: l'analisi dei numeri e dei problemi offensivi del Napoli di Allegri

Il dibattito su Rasmus Hojlund si fa sempre più acceso. Si parla molto di un’alternativa a Højlund, considerando le problematiche di Lucca, ma prima di accogliere un sostituto ed attendere gennaio come panacea di tutti i mali, probabilmente occorre capire perché l’attaccante danese non riesca a incidere come ci si aspetterebbe. Un’analisi dei dati, però, restituisce un quadro diverso da quello dipinto da una parte della critica dopo il mancato tap-in contro la Lazio.

Højlund e i gol attesi: i numeri smontano le critiche

Il dato degli expected goals è il punto di partenza di ogni ragionamento. Con 2,8 gol attesi a fronte di 3 reti segnate, Højlund ha trasformato in gol quanto le occasioni a sua disposizione consentivano, anzi è anche sopra grazie alle giocate individuali e fuori contesto condue grandi tiri trovati nelle gare con Como e Inter. Non si tratta quindi di un attaccante che in questo momento sta deludendo, ma di un giocatore che non riceve abbastanza palloni giocabili rispetto ad esempio a quanto avviene nel gioco della sua nazionale. 21 i tentativi complessivi, meno della metà degli attaccanti delle big del campionato, ma soprattutto con qualità dei tiri molto bassa: anche i 0,13xG di pericolosità di tiri fotografa la scarsa pericolosità dei tentativi a fronte del doppio di Malen.

Il confronto con la Danimarca è particolarmente significativo. In nazionale Højlund ha realizzato 3 gol in appena 341 minuti, facendo registrare 2,63 expected goals, un valore quasi identico ai 2,8 xG accumulati nelle 11 partite di campionato con il Napoli, nonostante un minutaggio nettamente inferiore. Con la Danimarca ha effettuato 12 tiri, di cui 6 nello specchio, equivalenti a una media di 3,17 conclusioni ogni 90 minuti. A questi si aggiungono 0,39 expected assist e 121 tocchi complessivi. Numeri che evidenziano come, nel contesto della nazionale, l'attaccante riesca a essere coinvolto con maggiore frequenza nelle situazioni offensive e a ricevere palloni che gli consentono di rendersi pericoloso.

Il Napoli di Allegri coinvolge poco la punta: il nodo è la squadra

Il tema, dunque, non è tanto la qualità del singolo - in questo caso indiscutibile vedendo il suo livello internazionale - quanto il volume di gioco offensivo che il Napoli riesce a costruire e la capacità della squadra di innescare la propria punta. Mettere sotto accusa i calciatori per difendere le scelte dell’allenatore, o la posizione stessa dell'allenatore, non aiuta a leggere i problemi reali di una squadra che fatica a sviluppare la propria manovra offensiva. In questo senso un vice-Højlund potrebbe offrire più soluzioni a Allegri e aumentare la competizione in attacco, ma non sarebbe la risposta definitiva ai problemi offensivi.