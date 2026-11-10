Maradona, 25 anni fa l'addio al calcio: la doppietta alla Bombonera e la frase che entrò nella storia
Il 10 novembre 2001, esattamente 25 anni fa, Diego Armando Maradona salutava ufficialmente il calcio giocato con una giornata indimenticabile alla Bombonera di Buenos Aires. A 41 anni, il fuoriclasse argentino scese in campo davanti a circa 55mila spettatori per una partita celebrativa tra Argentina e Resto del Mondo, conclusa con il risultato di 6-3 e una sua doppietta. Diego indossò due maglie, una per tempo, celebrando il legame con il Boca Juniors e con la Nazionale argentina. All'evento parteciparono numerose leggende del calcio mondiale, tra cui Riquelme, Valderrama, Francescoli, Stoichkov, Cantona e Zanetti, oltre agli ex Napoli Ciro Ferrara e Careca. In tribuna era presente anche Pelé.
Maradona, il discorso d'addio che commosse il mondo: “La pelota no se mancha”
A rendere immortale quella giornata furono soprattutto le parole pronunciate da Maradona, visibilmente commosso davanti al pubblico della Bombonera. “Ho cercato di essere felice giocando a calcio e di rendere felici tutti voi. Credo di esserci riuscito. Vi prego, fate in modo che questo amore non finisca mai”. Poi la frase destinata a entrare nella storia: “Io ho sbagliato e ho pagato, ma la pelota no se mancha”, ovvero “il pallone non si sporca”. Un messaggio con cui Diego volle distinguere i propri errori personali dalla purezza del calcio, difendendo lo sport che aveva segnato la sua esistenza. Venticinque anni dopo, quelle parole continuano a rappresentare uno dei momenti più emozionanti della storia del Pibe de Oro, simbolo eterno anche per Napoli e i suoi tifosi.
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