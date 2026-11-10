Maradona, 25 anni fa l'addio al calcio: la doppietta alla Bombonera e la frase che entrò nella storia

Maradona, 25 anni fa l'addio al calcio alla Bombonera: la doppietta e il leggendario discorso “La pelota no se mancha”.

Il 10 novembre 2001, esattamente 25 anni fa, Diego Armando Maradona salutava ufficialmente il calcio giocato con una giornata indimenticabile alla Bombonera di Buenos Aires. A 41 anni, il fuoriclasse argentino scese in campo davanti a circa 55mila spettatori per una partita celebrativa tra Argentina e Resto del Mondo, conclusa con il risultato di 6-3 e una sua doppietta. Diego indossò due maglie, una per tempo, celebrando il legame con il Boca Juniors e con la Nazionale argentina. All'evento parteciparono numerose leggende del calcio mondiale, tra cui Riquelme, Valderrama, Francescoli, Stoichkov, Cantona e Zanetti, oltre agli ex Napoli Ciro Ferrara e Careca. In tribuna era presente anche Pelé.

Maradona, il discorso d'addio che commosse il mondo: “La pelota no se mancha”

A rendere immortale quella giornata furono soprattutto le parole pronunciate da Maradona, visibilmente commosso davanti al pubblico della Bombonera. “Ho cercato di essere felice giocando a calcio e di rendere felici tutti voi. Credo di esserci riuscito. Vi prego, fate in modo che questo amore non finisca mai”. Poi la frase destinata a entrare nella storia: “Io ho sbagliato e ho pagato, ma la pelota no se mancha”, ovvero “il pallone non si sporca”. Un messaggio con cui Diego volle distinguere i propri errori personali dalla purezza del calcio, difendendo lo sport che aveva segnato la sua esistenza. Venticinque anni dopo, quelle parole continuano a rappresentare uno dei momenti più emozionanti della storia del Pibe de Oro, simbolo eterno anche per Napoli e i suoi tifosi.