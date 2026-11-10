Argentina, chi indosserà la maglia numero 10 dopo Messi? Ci sono due candidati forti

L'Argentina cerca il nuovo proprietario della maglia numero 10 dopo Lionel Messi: in corsa ci sono Nico Paz e Lautaro Martinez.

Il futuro della maglia numero 10 dell'Argentina è ancora tutto da decidere. Con l'addio di Lionel Messi ormai all'orizzonte, la Nazionale di Lionel Scaloni è chiamata a individuare chi raccoglierà un'eredità che porta i nomi di due icone del calcio mondiale come Diego Maradona e la Pulce. Secondo quanto riportato da ESPN, sarebbero due i principali candidati: Nico Paz e Lautaro Martinez, entrambi protagonisti in Europa e sempre più importanti per l'Albiceleste.

Nico Paz e Lautaro Martinez: i numeri dei due candidati

Da una parte c'è Nico Paz, centrocampista del Como e una delle rivelazioni più interessanti della Nazionale argentina. Talento, creatività e capacità di costruire gioco lo hanno reso una risorsa importante per Scaloni. Dall'altra figura Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e protagonista ormai consolidato dell'Albiceleste, con cui ha realizzato 42 gol in 87 presenze. L'attaccante nerazzurro può contare anche sull'esperienza maturata negli anni con la Nazionale e sul fatto di indossare già la maglia numero 10 del club milanese. Paz, invece, ha collezionato finora 4 reti in 14 apparizioni con l'Argentina. La scelta non sarà semplice: chiunque verrà designato dovrà raccogliere un'eredità pesante, legata alla storia di Maradona e Messi.