Ufficiale La SSC Napoli si aggiudica l'SFS Award 2026: premiato il progetto "Napoli 100 - Centenario"

Il Napoli conquista l'SFS Award 2026 nella categoria “Best Content Strategy” grazie al progetto “Napoli 100 - Centenario”.

I cento anni di storia del Napoli conquistano un nuovo riconoscimento anche sul fronte della comunicazione. Il club azzurro ha infatti ottenuto l'SFS Award 2026 nella categoria “Best Content Strategy” per il progetto “Napoli 100 - Centenario”, premiato nell'ambito del Social Football Summit 2026. Un riconoscimento che valorizza il percorso creativo e comunicativo ideato per celebrare il traguardo del Centenario, coinvolgendo i tifosi e l'intera città.

Napoli 100 - Centenario, premiata la strategia di comunicazione

“SSC Napoli si aggiudica l’SFS Award 2026 nella categoria “Best Content Strategy” per il progetto “Napoli 100 - Centenario”. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito del Social Football Summit 2026, premia la strategia di comunicazione sviluppata dal Club per celebrare i suoi cento anni di storia, attraverso un progetto capace di coniugare storytelling digitale, creatività, grandi eventi e coinvolgimento dei tifosi. Dalle iniziative digitali alle celebrazioni che hanno coinvolto la città di Napoli, il progetto del Centenario ha valorizzato l’identità e la storia del Club, rafforzando il legame con il territorio e con milioni di appassionati in tutto il mondo”.