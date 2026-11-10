Conte, niente Man United: c’è un altro nome in pole al posto di Carrick

Manchester United, Carrick a rischio esonero: Pochettino favorito su Conte. Spunta una clausola da 10 milioni di dollari.

Il Manchester United potrebbe cambiare nuovamente allenatore e il nome in cima alla lista dei possibili sostituti di Michael Carrick sarebbe quello di Mauricio Pochettino. Niente Antonio Conte, dunque, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra. La posizione dell'ex centrocampista dei Red Devils è sempre più delicata dopo una sola vittoria nelle ultime dieci partite e una classifica che vede la squadra nelle zone basse della Premier League. Nonostante Carrick abbia regolarmente diretto l'allenamento, la dirigenza starebbe valutando l'esonero e avrebbe individuato nell'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti il principale candidato alla successione.

Manchester United, Pochettino può liberarsi dagli Stati Uniti: la clausola e i tempi della decisione

Secondo quanto riportato da ESPN, Pochettino avrebbe una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, circa 9 milioni di euro, che potrebbe consentirgli di lasciare la Nazionale statunitense. Il tecnico argentino ha rinnovato ad agosto il contratto fino al 2030, ma non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornare ad allenare in Premier League. Già accostato allo United nel 2016, 2019 e 2024, l'ex allenatore di Tottenham, Chelsea e PSG sarebbe attratto dalla possibilità di guidare i Red Devils. Resta da capire se il club inglese deciderà di accelerare prima degli impegni degli Stati Uniti contro Haiti nei quarti di finale della Concacaf Nations League. Per il momento Carrick resta in carica, ma la sua posizione appare sempre più a rischio.