Hojlund e McTominay da valutare per Eindhoven, Sky: “Pessimismo sullo scozzese”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: “Il Napoli deve essere più efficace sottoporta, anche ieri, dopo la sconfitta di Torino, Spinazzola l’ha sottolineato. Questo è un aspetto che il Napoli sta pagando a caro prezzo, soprattutto quando manca un giocatore come Hojlund, che ha fatto la differenza in questa prima fase della stagione.

Proprio su Hojlund ci saranno le attenzioni delle prossime ore per capire se recupererà per la trasferta di Eindhoven. Il Napoli partirà domani dopo la rifinitura a Castel Volturno. Su McTominay siamo un pochino più pessimisti, non fosse altro perché ha ancora sei punti di sutura sulla caviglia sinistra, dove ha rimediato una bella botta in allenamento giovedì”.