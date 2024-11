Calcio e Finanza anticipa sul prossimo bilancio: “Le cifre del mercato di Conte, il più costoso di sempre”

Il portale Calcio e Finanza ha avuto modo di consultare il bilancio della SSC Napoli al 30 giugno 2024, chiuso con un ottimo utile da 63 milioni di euro. All'interno di tale documento il club azzurro ha voluto mettere nero su bianco anche i numeri della sessione estiva di calciomercato. Nel dettaglio la società ha così scritto: "Si segnala che, successivamente alla data di chiusura del presente bilancio, la Società ha realizzato cessioni a titolo definitivo di diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori a titolo oneroso, realizzando plusvalenze complessive pari a Euro 5,5 milioni e cessioni temporanee per Euro 5,9 milioni. Parallelamente, la Società ha concluso acquisizioni di diritti alle prestazioni di calciatori a titolo definitivo per Euro 152 milioni e acquisizioni temporanee per Euro 0 milioni".

Calcio e Finanza aggiunge: "In attesa di eventuali novità nel mercato di gennaio, si tratta comunque già della sessione di mercato più onerosa per il Napoli dell’era De Laurentiis: superati i 132,7 milioni (da bilancio) spesi nel corso della stagione 2016/17, all’epoca a fronte di cessioni per 115,8 milioni (in particolare legati all’addio di Higuain), mentre nel 2024/25 finora sono stati incassate solo plusvalenze per 5,5 milioni. Un forte divario tra spese e entrate che il club partenopeo può supportare comunque da un punto di vista economico, alla luce del patrimonio netto e della liquidità particolarmente alte".