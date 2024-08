Prima pagina Cds: "Napoli, maratona Lukaku. Manna resta a Londra"

vedi letture

"Rimango". L'apertura odierna del Corriere dello Sport si riferisce ovviamente alla decisione annunciata da Paulo Dybala di rifiutare l'offerta faraonica dell'Al Qadsiah da 75 milioni in tre anni e restare alla Roma invece. "Grazie, ci vediamo domenica", la chiosa finale dell'argentino.

Intanto la Juventus sta per chiudere l'affare con la Fiorentina per la nuova ala sinistra, il Napoli non ha ancora mollato la corsa per Lukaku, il Milan valuta un altro innesto e il Como fa incetta di acquisti negli ultimi giorni di mercato. Tornando alla Viola, poi, ieri solo 3-3 nell'esordio ai playoff Conference League.

Napoli - Maratona Lukaku. Manna resta a Londra per chiudere con il Chelsea.

Dybala - "Rimango"

Juventus - Nico vola da Thiago