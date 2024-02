Cds - Osimhen incrocerà i compagni venerdì per l'allenamento: ci sarà col Genoa?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rientro poteva slittare, ma Victor Osimhen ha deciso di anticipare il suo ritorno a Napoli (anche se i compagni di nazionale già oggi sono rientrati alle rispettive società). L'attaccante azzurro, dopo la finale della Coppa d'Africa, è atteso domani a Capodichino. Decisione maturata dopo un confronto con la società.

Giusto in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se essere a disposizione di Mazzarri per la sfida con il Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport.