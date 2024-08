Prima pagina Cds: "Osimhen, l'Arsenal ci riprova"

"Juve, basta follie". Così titola questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport. Giuntoli in pressing: si a Nico, no alle aste. Alla viola 25 milioni e Arthur. Nell'affare potrebbe rientrare anche Kostic.

Si parla anche di Napoli, con il seguente titolo: "Osimhen, l'Arsenal ci riprova". Il club inglese studia l'offerta per i partenopei: si rifanno sotto anche gli arabi per l'attaccante.