Cds: "Psg, 100 milioni per Osimhen. Triplo colpo per il Napoli"

Di sgarbi di mercato tra Inter e Juventus ce ne sono stati diversi nella storia dei due club. Ma dopo Bremer e Djalò, i bianconeri sono riusciti a scippare anche un altro obiettivo concreto dei nerazzurri. "Febbre da Cabal", l'apertura in prima pagina de Il Corriere dello Sport: decisivo l'inserimento di Giuntoli, Marotta superato.

Intanto il Napoli aspetta di formalizzare l'uscita di Osimhen per tre nuovi innesti, Morata parla già da milanista, Castrovilli raggiunge il ritiro della Lazio. La Roma prepara il doppio colpo in entrata per l'attacco, Pongracic ha scelto la Fiorentina, Rugani vuole il Bologna, il futuro di Szczesny è ancora incerto. Infine il Lecce cerca il colpo a zero, ex Premier League.

Juventus-Inter - Febbre da Cabal

Napoli - Psg, 100 milioni per Osi. Triplo colpo in entrata per gli azzurri