CdS - Traoré e Barak seguiti da tempo, ma sono solo due scommesse

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Traorè domani dovrebbe essere a Roma per le visite mediche, ci siamo. E’ arrivata anche la chiusura di quest’operazione, sarà lui il secondo rinforzo del calciomercato del Napoli. E’ un ragazzo che il Napoli ha già seguito prima che andasse in Inghilterra. Ha una bella gamba, begli spunti, salta l’uomo e fa goal. Rappresenta un’ottima alternativa sugli esterni, ma bisogna capire in che condizioni atletiche sia. Ha giocato in nazionale a novembre e in Carabao Cup ha fatto una ventina di minuti sempre a novembre, ma in Premier non gioca da fine settembre. Il Napoli s’è tenuto la possibilità di riscattarlo, questo fa capire quanto il giocatore abbia voglia di dimostrare qualcosa d’importante. Però al Napoli servono giocatori pronti e non avendo la sicurezza sul suo ritmo di gioco, a questo punto diventa una scommessa.

Barak? Il giocatore ha anche parlato con la società ed ha mostrato la sua disponibilità a cambiare club. La Fiorentina non lo darebbe in prestito con diritto, ma con obbligo, ed il Napoli accetterebbe solo in caso di qualificazione in Champions. E’ un’altra operazione scommessa, lui ebbe un virus ad inizio anno ed ha giocato molto poco fino ad ora. Era nella lista del mercato del Napoli ante scudetto, è chiaro che è un’operazione scommessa perchè non ha una condizione atletica che può dare un impatto importante alla stagione del Napoli. Anche Mangala è un nome spendibile, ma Barak resta la priorità per il centrocampo del Napoli. Zielinski? La situazione è molto delicata, il mancato rinnovo e l’ultimo rilancio non accettato dal calciatore mette la parola fine a questa storia. Ngonge? Piace moltissimo a De Laurentiis, è uno di quei giocatori che il Napoli guarda con attenzione, piace anche alla Fiorentina e alla Real Sociedad”.