Ufficiale I convocati dell'Argentina: niente Simeone, la sorpresa è Castellanos

vedi letture

Oltre alla ripresa dei campionati con i club, i giocatori dovranno prepararsi anche per riabbracciare le rispettive Nazionali che saranno impegnate tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali 2026. Come l'Argentina, reduce dal trionfo in Copa America USA 2024, per cui negli ultimi minuti il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato la lista di convocati per il doppio appuntamento di settembre contro Cile e Colombia.

Assente Giovanni Simeone. Tra gli italiani presente in prima linea il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in compagnia di Valentin Carboni da pochi giorni approdato all'Olympique Marsiglia. Anche il portiere dell'Atalanta Juan Musso ha ricevuto la prestigiosa chiamata in Albiceleste, confermato come sempre anche Nico Gonzalez (in bilico tra Atalanta e Juventus) e Leandro Paredes (Roma).

Due le novità che rubano l'occhio: Matias Soulé, neo acquisto della Roma, con Valentin Castellanos in formato super in questo avvio di campionato con la maglia della Lazio. Di seguito la lista completa: