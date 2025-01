Prima pagina Corriere del Mezzogiorno: "Le cifre dell'affare Kvara-Psg"

Le parti si sono scambiate già i documenti necessari per il trasferimento e ora si attende solo l'ufficialità

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul Napoli, che ha chiuso l'affare Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain. Il club azzurro incasserà 70 milioni di euro più 5 di bonus dai francesi, che hanno deciso di rinforzare il proprio attacco con il georgiano. Le parti si sono scambiate già i documenti necessari per il trasferimento e ora si attende solo l'ufficialità. Intanto il Napoli punta su Garnacho per sostituire Kvara.