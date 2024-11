Prima pagina Corriere dello Sport: "Bolgia Napoli, Maradona già sold-out"

La prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è dedicata a Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter sembra faticare nel proprio club ma quando veste la maglia dell'Albiceleste fa la differenza. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Due Lautaro. Fatica nell'Inter ma fa il fenomeno dell'Argentina". In un box in basso la bolgia del Maradona che è già sold-out per la sfida alla Roma.