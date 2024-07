Prima pagina Corriere dello Sport: "Buongiorno-Napoli, oggi la firma"

"Buongiorno-Napoli, oggi la firma", titola un box in prima pagina sul Corriere dello Sport che aggiunge "a Dimaro grandi feste per Conte ed Osimhen". L'apertura è per "La bene armata" in riferimento all'Inter in prima fila per lo Scudetto con Zielinski e Taremi ed oggi il rinnovo di Inzaghi. Di seguito la prima pagina integrale.