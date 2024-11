Prima pagina Corriere dello Sport: "Lukaku e Lautaro allo scontro"

"La copia del campione" titola Corriere dello Sport nel taglio centrale della prima pagina odierna. Il riferimento è a Yildiez e Del Piero: nel giorno del 50esimo compleanno del campione bianconero, il giovane talentino scenderà in campo con la maglia della Juventus in occasione del derby contro il Torino. E mente Yldiz si prepara a regalare una festa magica allo stesso Del Piero, Motta fa l sua dichiarazione d'amore alla Vecchia Signore: "Qui non sarò di passaggio". In taglio centrale "Lukaku e Lautaro allo scontro" in vista della sfida tra Inter e Napoli.