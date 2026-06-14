Voci su De Bruyne alla Juventus, Romano smentisce: "Nessuna trattativa"

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Nessun contatto concreto tra Kevin De Bruyne e la Juventus. A fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore è stato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha escluso sviluppi tra il fuoriclasse belga del Napoli e il club bianconero. "Ad oggi non risulta nessuna trattativa tra la Juventus e Kevin De Bruyne", ha spiegato l'esperto di mercato, invitando alla prudenza sulle voci emerse in giornata.

Romano ha comunque precisato che il mercato può sempre riservare sorprese, ma allo stato attuale non esistono negoziati tra le parti. Una smentita che rassicura il Napoli, alle prese con le valutazioni sul futuro del centrocampista belga in vista della prossima stagione.