Prima pagina Corriere dello Sport su Conte: "L'uomo della svolta"

vedi letture

Conte, pronto al grande ritorno da ex a San Siro per sfidare l'Inter con il suo Napoli capolista

Il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport è dedicato a Conte, pronto al grande ritorno da ex a San Siro per sfidare l'Inter con il suo Napoli capolista: "L'uomo della svolta", la frase scelta dal giornale romano che invece nel taglio alto parla dei risultati delle italiane in Europa e Conference League.

La spalla è sul bilancio della Juventus chiuso con un rosso di quasi 200 milioni, mentre in un box nel taglio basso trova spazio il trauma cranico che obbligherà Morata a saltare la trasferta di Cagliari.