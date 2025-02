Prima pagina Corriere dello Sport sull'eliminazione del Milan: "All'inferno"

vedi letture

Brutta serata per le italiane, eliminata anche l'Atalanta con il Bruges: "Fuori anche Gasp"

"All'inferno" scrive il Corriere dello Sport dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League per opera del Feyenoord. Gli olandesi, quarti in Eredivisie, hanno sbattuto fuori dalla competizione il Milan di Conceiçao. Dopo la sconfitta per 1-0 in Olanda di una settimana fa, i rossoneri in 10 uomini per il rosso a Theo Hernandez non sono andati oltre l'1-1 a San Siro.

Dea ko - Brutta serata per le italiane, eliminata anche l'Atalanta con il Bruges: "Fuori anche Gasp". Non riesce la rimonta alla Dea, ko per 3-1 in casa contro i belgi. Italia nei guai per il ranking