Prima pagina Corriere dello Sport sulla corsa scudetto: "Conte ci crede"

vedi letture

"Non è Milan". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è concentrato sulla sconfitta subita dal Milan a San Siro.

"Non è Milan". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è concentrato sulla sconfitta subita dal Milan a San Siro. I rossoneri hanno incassato il terzo ko consecutivo in campionato, cedendo anche di fronte alla Lazio che ha trovato la vittoria nel finale grazie al rigore di Pedro. I biancocelesti erano riusciti a portarsi in vantaggio con Zaccagni, subendo l'1-1 da Chukwueze prima della trasformazione decisiva dello spagnolo. Lazio che torna al quarto posto, mentre il Milan sprofonda in nona posizione.

Napoli - Spazio dedicato anche alla corsa scudetto: "Conte ci crede" si legge sul duello a tre che coinvolge Napoli, Inter e Atalanta.

Juventus - Spazio dedicato anche alla Juventus, che questa sera chiuderà la ventisettesima giornata ospitando il Verona nel posticipo del lunedì. Una grande occasione per la Juve, che punta alla quinta vittoria consecutiva, utile per tornare al quarto posto ma anche per portarsi a -6 dalla vetta della classifica occupata dall'Inter.