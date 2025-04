Prima pagina Cronache di Napoli: "Conte a caccia del primo scudetto col tridente in attacco"

"Conte punta sul 4-3-3". Spazio anche al calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con il titolo appena riportato che riguarda la squadra partenopea. Prosegue così: "Caccia al primo scudetto col tridente in attacco. In difesa Rrahmani-Marin". Il marchio di fabbrica di Conte, prima alla Juventus e poi all'Inter, è infatti sempre stato il 3-5-2. Modulo utilizzato anche quest'anno, ma il 4-3-3 sfrutta meglio le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.

Parlando di singoli, sempre nella prima pagina del quotidiano, viene sottolineata la grande attitudine di due elementi del centrocampo napoletano a trovare con continuità la via della rete: "McTominay-Anguissa da record, tocca a Lobotka iniziare a segnare". Lo scozzese è a quota 8 gol, mentre il camerunense ne ha segnati 6. Lo slovacco, invece, nelle suo 28 apparizioni stagionali non è ancora andato a segno.

Sarà 4-3-3 anche nel weekend, quando il Napoli si ritufferà in campionato. Partenopei impegnati sul campo del Monza, nella sfida valida per la 33^ giornata. Gli azzurri arrivano a questo turno da secondi in classifica, a -3 dall'Inter capolista. Può essere un fine settimana favorevole, perché la squadra di Nesta pare essere un avversario piuttosto agevole e i nerazzurri certamente dovranno fare i conti con le fatiche dei 90 minuti giocati mercoledì in Champions contro il Bayern Monaco.