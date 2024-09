Prima pagina Cronache di Napoli: "Conte affida a Glimour le chiavi del Napoli"

"Coppa Italia, Conte affida a Glimour le chiavi del Napoli" è il titolo che si legge nella prima pagina di Cronache di Napoli oggi in edicola in merito alla sfida di stasera tra Napoli e Palermo di Coppa Italia alle ore 21. Il doppio ex Edi Reja al quotidiano ha detto: "Gli azzurri possono arrivare in fondo a tutte le competizioni".