Daily Mail incorona Osimhen: “Miglior attaccante al mondo! E’ più completo di Haaland”

TuttoNapoli.net

“Victor Osimhen, il miglior numero 9 al mondo”. Scrive così Tom Collomosse, giornalista inglese, in un lungo focus sul Daily Mail sull’attaccante del Napoli: “Il nigeriano sta trascinando il Napoli verso il terzo scudetto della sua storia, il primo dai tempi di Diego Maradona. Sono 13 i punti di vantaggio in vetta in vista dell'incontro di domenica con la Cremonese.