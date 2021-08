Dazn, novità in arrivo: nasce Zona Gol, anche un ex azzurro tra i talent

Con un comunicato stampa, DAZN aggiorna sui prossimi appuntamenti e la programmazione per la Serie A, con alcune gustose novità.

Serie A TIM

Il turno della seconda giornata, si apre venerdì 27 agosto alle 18:30 con Udinese-Venezia, seguita dalla sfida tra Verona e Inter, in programma alle 20:45. Si prosegue sabato 28 agosto alle 18:30 con Lazio-Spezia e Atalanta-Bologna, e alle 20:45 con Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli.

Domenica 29 agosto alle 18:30 è la volta di Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria. La seconda giornata di campionato si conclude alle 20:45 con due match in calendario: Milan-Cagliari e Salernitana-Roma.

Inoltre, subito dopo la pausa nazionali, su DAZN sbarca Zona Gol, il programma dedicato alla Serie A che racconterà live i risultati dei tre match domenicali delle 15 che si giocheranno in contemporanea per ogni turno di campionato. Oltre alle partite live, regolarmente trasmesse dalla piattaforma, in diretta dalla DAZN Square saranno tantissime le voci dei conduttori che, insieme ai loro ospiti, seguiranno e commenteranno i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita, analisi, interviste e molto altro.

Serie BKT e calcio internazionale

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT che apre il turno con l’anticipo Pisa-Alessandria (venerdì alle 18:00) e si conclude domenica alle 20:30 con cinque partite in programma, tra cui spicca la sfida tra Monza e Cremonese.

Il grande calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Tra queste, occhi puntati sulle sfide delle big: Betis-Real Madrid (sabato 28 agosto alle 22:00), Barcellona-Getafe (domenica 29 agosto alle 17:00) e Atletico Madrid-Villareal (domenica 29 agosto alle 22:00).

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN in questa seconda giornata di Serie A TIM i match tra Verona-Inter, Fiorentina-Torino e Salernitana-Roma. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo. Tra gli ospiti in studio per commentare la partita e per approfondirla attraverso analisi e nuovi punti di vista ci saranno Massimo Donati, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini, Simone Tiribocchi e Marco Parolo.

DAZN Squad

DAZN dedicherà a tutte le partite di Serie A TIM della stagione 30 min di pre-partita in compagnia della DAZN Squad che nel weekend vedrà scendere in campo i volti e le voci, tra gli altri, di Pierluigi Pardo, Francesco Guidolin, Massimo Ambrosini, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Stefano Borghi, Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Federica Zille, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Francesco Guidolin, Simone Tiribocchi, Alessandro Matri e Ciro Ferrara.

Tra le new entry questo fine settimana altri due grandi protagonisti del calcio italiano: l’ex azzurro Emanuele Giaccherini e l’ex arbitro di Serie A Luca Marelli.