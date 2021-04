Forbes - Club che valgono di più: presenti quattro squadre italiane, Napoli fuori dalla Top20

Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool. Sono questi i cinque club con il valore più alto secondo la rivista americana Forbes. Per quanto riguarda le italiane, sono quattro le squadre di Serie A presenti tra le prime 20 posizioni. Il Napoli di De Laurentiis non è presente in questa speciale classifica. La prima tra le squadre della Serie A è la Juventus (11esima), seguita poi dall'Inter (14esima), Milan (16esima) e Roma (17esima). La Juventus primeggia tra le squadre nostrane, con un valore che sfiora i 2 miliardi di dollari, cresciuto del 29% rispetto a due anni fa, con un debt value pari al 16%. A riportarlo è Calcio e Finanza.

Qui riportata la lista dei 20 club calcistici con il valore maggiore secondo Forbes:

Barcellona – 4,76 miliardi di dollari

Real Madrid – 4,75 miliardi

Bayern Monaco – 4,215 miliardi

Manchester United – 4,2 miliardi

Liverpool – 4,1 miliardi

Manchester City – 4 miliardi

Chelsea – 3,2 miliardi

Arsenal – 2,8 miliardi

Paris Saint-Germain – 2,5 miliardi

Tottenham – 2,3 miliardi

Juventus – 1,95 miliardi

Borussia Dortmund – 1,9 miliardi

Atletico Madrid – 1 miliardo

Inter – 743 milioni

Everton – 658 milioni

Milan – 559 milioni

Roma – 548 milioni

West Ham – 508 milioni

Leicester – 455 milioni

Ajax – 413 milioni