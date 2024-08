Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Allarme Conte. Il tecnico si sfoga"

"Allarme Conte", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo riferimento alle parole del tecnico azzurro in conferenza. Il sommario: "Il tecnico si sfoga: 'Napoli anno zero, qui ci vorrà la ricostruzione'". L'apertura al centro è dedicata alla sfida tra rossoneri e granata terminata 2-2: "Super Toro, Cuore Milan. Gol e brividi a San Siro". Un box è riservato al debutto dei campioni d'Italia: "Thuram c'è ma l'Inter no". Di seguito la prima pagina integrale