Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Milan spacca, la Juve a secco"

"Il Milan spacca". Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al successo casalingo per 4-0 del Milan che riprende la propria corsa superando il Venezia e trovando i primi tre punti stagionali. Risultato blindato nei primi 30 minuti con i gol di Theo Hernandez e Fofana e i calci di rigore trasformati da Pulisic e Abraham.

Pari Juventus

"Juve a secco". Questo invece il titolo dedicato al pareggio esterno della Juventus. Secondo 0-0 consecutivo per la squadra di Thiago Motta che, dopo aver impattato allo Stadium contro la Roma prima della sosta per le Nazionali, è stata frenata anche dall'Empoli. Prestazione in chiaro-scuro per i bianconeri che perdono sicuramente un'occasione.