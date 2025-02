Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter da derby, ma Inzaghi perde Darmian"

Spazio dedicato anche alla Juventus, che questa sera si giocherà la semifinale di Coppa Italia con l'Empoli.

"Inter da derby". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che ha celebrato la vittoria ottenuta dall'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi per 2-0 sulla Lazio, sconfitta dalle reti di Arnautovic e Calhanoglu. Adesso l'Inter incontrerà il Milan nella doppia semifinale, giocando altri due derby davvero decisivi per questa stagione.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus, che questa sera si giocherà la semifinale di Coppa Italia con l'Empoli. La Vecchia Signora ospiterà i toscani all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di passare il turno e affrontare il Bologna nel penultimo turno della competizione.