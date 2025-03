Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Inter scappa, Napoli stop a Venezia"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l’importantissima vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta che permette alla squadra di Inzaghi di portarsi a +3 dal secondo posto e conquistarsi un piccolo gap sulle avversarie della lotta al titolo, sfruttando anche la debacle del Napoli che al Penzo contro il Venezia non è andato oltre lo 0-0. Quando conta, invece, l’Inter risponde presente, trascinata dalle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, che nella ripresa stendono i padroni di casa rimasti senza Ederson e Gasperini, entrambi espulsi sul finale di gara.

Nel pomeriggio ennesimo tonfo della Juventus al Franchi contro la Fiorentina, battuta 3-0 firmato Gosens, Mandragora, Gudmundsson. Partita mai in discussione per i viola, scesi in campo con un atteggiamento completamente diverso agli avversari, a cui è totalmente mancata una piccola reazione nel corso della partita. A partire da Thiago Motta, che sul 2-0 ha messo tre difensori, lasciando Vlahovic e Yildiz 90 minuti in panchina. Una sconfitta che complica ancor di più il futuro del tecnico Italobrasiliano che resta sì alla guida del club come confermato da Giuntoli dopo la gara ma che dopo l’eliminazione in Champions League sembra aver completamente perso le redini della squadra.