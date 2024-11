Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Sei bellissimo: campionato mai così combattuto"

"Sei bellissimo" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina parlando del campionato di Serie A, mai tanto combattuto in vetta da quando ci sono i 3 punti a vittoria. Più spettatori allo stadio e in tv. La previsione di Arrigo Sacchi: "Se la giocheranno Napoli, Inter, Juventus e Atalanta".

L'addio - Di spalla c'è spazio per la risoluzione del contratto tra la Juventus e Paul Pogba, ufficiale da ieri: "Pogba, è finita. Divorzio con la Juve", scrive il quotidiano.