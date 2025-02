Prima pagina Gazzetta a tutta pagina sul derby di Milano: "Sei bellissimo"

vedi letture

E' il giorno del derby di Milano. Questa sera alle 18 Milan e Inter si sfideranno per obiettivi diversi ma con la voglia entrambe di portare a casa l'intera posta in palio. Una partita che non è come le altre per il prestigio e per il significato che ha in città. Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Sei bellissimo".