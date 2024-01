Gazzetta - ADL non pensa all'esonero di Mazzarri: in mente ha un sogno proibito

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo il ko di Torino, non ha in programma un altro esonero, come sottolineato da Meluso.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo il ko di Torino, non ha in programma un altro esonero, come sottolineato da Meluso. Ne parla Gazzetta.it: "Significherebbe un ulteriore ingaggio a libro paga e l'ennesima rivoluzione che ne deriva, posto che l'ipotesi di un ritorno di Garcia non è contemplata. Un traghettatore non cambierebbe le cose. Non ci sta riuscendo Mazzarri per ora, che partiva col vantaggio di conoscere ambiente e strutture e di godere dell'affetto dei napoletani e della società.

Antonio Conte era presente in tribuna, facile spostamento per lui che abita a Torino. Resta il sogno proibito del presidente, che nei prossimi mesi potrebbe rifarsi sotto più predisposto ad accontentare le richieste dell'ex c.t. della Nazionale. Se c'è uno che sa conferire mentalità ed entusiasmo in un contesto che vuole tornare vincente, l'identikit è proprio il suo".